Velberter stellt sich Polizei : 41-Jähriger soll Ehefrau getötet haben

Am ersten Weihnachtsfeiertag soll ein 41-Jähriger aus Velbert seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Noch am selben Tag erschien der Mann auf einer Polizeiwache und gab an, dass seine 50 Jahre alte Ehefrau leblos in der Wohnung liegen würde.