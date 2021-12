Silvester in NRW : Darum erwartet der ADAC nur wenige Staus

An Silvester soll es auf den Autobahnen in NRW nicht voll werden. (Archivbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Köln Ein ADAC-Experte ist sich sicher, dass an Silvester nur wenig Stau auf Autobahnen in NRW herrschen wird. Ein Grund seien die aktuellen Corona-Einschränkungen. Auch 2020 staute es sich kaum.

In den letzten Tagen des Jahres müssen die Autofahrer kaum noch mit Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen rechnen. In der letzten Woche des Jahres und am langen Neujahrs-Wochenende sei ruhiger Reiseverkehr zu erwarten, prognostizierte der ADAC Nordrhein am Montag. Ein Grund dafür seien die Corona-Einschränkungen. Die meisten würden den Jahreswechsel nun voraussichtlich zu Hause feiern, sage der ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold.