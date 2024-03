Milliardenloch in der Bilanz Die Bahn lässt ihre Kunden am Bahnsteig stehen

Apropos Bund. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP hat sich als oberster, politischer Sanierer der Bahn in Szene gesetzt. Er hat das getan, was seine zahlreichen CSU-Vorgänger ignoriert haben – Wissing hat aus der Not heraus die Lage des Unternehmens anerkannt und die milliardenschwere Instandsetzung aufs Gleis gesetzt. Chapeau. Aber auch er steht jetzt in der Verantwortung, darauf zu achten, dass in absehbarer Zeit tatsächlich Besserung eintritt. Viele Wähler sind schließlich auch Bahnfahrer.