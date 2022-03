„Verfassungswidrige Handlungen“ : NRW-Innenministerium verbietet Moscheeverein aus Münster

Die Polizei bei der Durchsuchung des Imam-Mahdi-Zentrums in Münster. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster Das NRW-Innenministerium hat den Moscheeverein „Fatime Versammlung“ verbieten lassen. Die Räumlichkeiten der Gruppe in Münster wurden durchsucht. Der Vorwurf lautet „Verfassungswidrigkeit“.

Das NRW-Innenministerium hat den Verein „Fatime Versammlung“ verboten und das Imam-Mahdi-Zentrum in Münster von der Polizei durchsuchen lassen. Die Durchsuchung der Vereinsräume und von zwei Wohnungen dienten der Durchsetzung des Verbots und der Beschlagnahmung des Vereinsvermögens, berichtete die Polizei in Münster am Donnerstag.