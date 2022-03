Sorge vor zunehmender Gewaltbereitschaft in NRW : Warum die Polizei gegen Verrohung nichts tun kann - Eltern aber schon

Meinung Düsseldorf Die Gesellschaft wird zunehmend brutaler. Gereiztheit und Aggressivität nehmen zu. Die Pandemie hat die fatale Entwicklung weiter verschärft. Besonders Eltern sind deshalb jetzt gefordert.

Die Gesellschaft verroht zunehmend – und davor haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen große Angst, wie die aktuelle Forsa-Umfrage zum NRW-Check zeigt. Eine Sorge, die berechtigt ist und die auch von der Polizei geteilt wird. Obwohl alle Seiten seit Jahren auf diese Entwicklung hinweisen, Einhalt geboten worden ist ihr bislang nicht. Im Gegenteil. Es scheint von Jahr zu Jahr schlimmer zu werden. Die Pandemie dürfte diese Werteverschiebung noch weiter verschärft haben, denn Ungeduld und Gereiztheit haben mitunter zugenommen. Und die Verrohung einer Gesellschaft fängt im Kleinen an: Bei Türen, die nicht mehr aufgehalten werden; beim Drängeln an der Kasse; beim rücksichtslosen Verhalten im Straßenverkehr (Lichthupen, dichtes Auffahren, Vogel-Zeigen). Nicht alle verhalten sich so, aber die Minderheit, die es tut, wird immer größer.