Erster „Clan-Marathon“ in NRW : Polizei setzt kriminelle Banden 24 Stunden lang unter Druck

Bei einer Razzia in Duisburg sichern Polizisten am Samstag die Automaten in einem Wettbüro. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ruhrgebiet/Rheinland Mit einer bislang beispiellosen Aktion sind Sicherheitsbehörden in NRW am Samstag gegen organisierte Kriminalität vorgegangen. In vielen Städten fanden seit Samstagmorgen Durchsuchungen statt. Unsere Redaktion hat die Polizeiaktion begleitet.

Herbert Reul steht am frühen Samstagmorgen auf dem Bürgersteig vor einem Wohnhaus im Essener Stadtteil Altendorf. Zwei Polizisten führen gerade einen jungen Mann ab, der sich einen rosafarbenen Kapuzenpullover über den Kopf gezogen hat; kurz wirft er dem Innenminister einen finsteren Blick zu. Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) haben ihn kurz zuvor in seiner Wohnung überwältigt. Der 24-Jährige soll Bezüge zu einer kriminellen Bande haben und illegalen Geschäften nachgegangen sein. Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen ist zufrieden, als er sieht, wie der Mann in Handschellen in ein Polizeiauto gebracht wird. „Mit jeder Festnahme rücken wir kriminellen Clans mehr und mehr auf die Pelle.“

Die Festnahme in Essen ist der Auftakt zu einer Reihe von Durchsuchungen und Zugriffen im Clan-Milieu gewesen, die die Polizei am Samstag im Rheinland und im Ruhrgebiet von Samstagmorgen 6 Uhr bis Sonntagmorgen 6 Uhr durchgeführt haben. Das Innenministerium spricht vom ersten „Clan-Marathon“; eine solche Aktion habe es in der Form noch nicht gegeben.

Im Ruhrgebiet, im Bergischen Land und im Rheinland hat es in vielen Städten wie etwa Essen, Mülheim, Bochum, Herne, Hattingen, Dortmund und Gelsenkirchen Kontrollen und Durchsuchungen gegeben. Nach Informationen unserer Redaktion gab es mehrere vorläufige Festnahmen; Haftbefehle wurden vollstreckt, und es wurden Rauschgift, Wertgegenstände und mindestens eine Nobelkarosse sichergestellt. Eine abschließende Bilanz des gesamten Einsatzes soll am Sonntagvormittag folgen. Unserer Redaktion hat die Polizei und den Minister den Tag über bei den Kontrollen begleitet, ist mit Polizeikonvois mitgefahren, bei Festnahmen dabei gewesen und hat mit Polizisten und Verdächtigen gesprochen.

„Wir haben ganz gezielt unterschiedliche kriminelle Geschäftsmodelle unter die Lupe genommen“, sagt der NRW-Innenminister. Mit den vielen Razzien an einem Tag verfolge die Polizei drei Ziele. „Erstens erwischen wir Menschen, die sich strafbar gemacht haben. Zweitens klären wir Strukturen auf und finden Beweismittel. Und drittens wollen wir natürlich auch Unruhe stiften. Kriminelle Clanmitglieder sollen wissen, dass wir vielleicht morgen oder übermorgen wieder da sind", so Reul.

Essen, 7.34 Uhr - Am frühen Morgen beginnt der „Clan-Marathon“ im Essener Stadtteil Altendorf mit der Festnahme des 24-Jährigen, der um kurz nach halb acht aus einer Wohnung geführt wird. Ihm wird vorgeworfen, mit fünf Mittätern Kunden mit überteuerten Monteurleistungen betrogen zu haben. Laut Reul gehören alle sechs Verdächtigen zu einer größeren Bande mit Kontakten ins Clan-Milieu. Es gebe weitere Beteiligte in Callcentern, die den „angeblichen Monteuren“ die Aufträge vermittelt hätten. Deutschlandweit sei es zu 151 bekannten Betrugsfällen gekommen. Der Schaden liege bei 151.000 Euro, so Reul. Man gehe aber von weit mehr Taten aus.

Bochum, 13.22 Uhr - Polizisten mit Mannschaftswagen halten vor der Einfahrt eines Schrotthandels in Bochum und umstellen das Gelände. Sie sind gekommen, weil im Zusammenhang mit dem Betrieb der Verdacht der Hehlerei besteht, Umweltverstößen sollen dort begangen werden, auch soll der Betrieb zur Geldwäsche genutzt werden. Die Kunden sollen kriminellen Banden angehören. „Sie geben dort Schrott ab und bezahlen dafür deutlich mehr als Marktpreis. Wir vermuten, dass das mit Geldwäsche zusammenhängt“, heißt es aus Ermittlerkreisen.

Die Mitarbeiter des Schrotthandels in Bochum haben kein Verständnis für die Polizeiaktion. „Wir haben nichts zu verbergen“, ruft einer von ihnen laut über den Hof. „Wir sind ehrliche und hart arbeitende Menschen. Was sollen die Nachbarn von uns jetzt denken. Das ist unter aller Sau“, sagt er. Die Polizei ist mit mehreren Kräften vor und auf dem Gelände. Einer der Mitarbeiter sagt zu einem der Polizisten, dass er ihn privat schon mal sehen würde. Der Polizist reagiert nicht auf die Provokation.

Duisburg, 19.23 Uhr - Der Einsatz startet an der Polizeiwache in Duisburg-Hamborn. Von dort fahren Einsatzwagen der Polizei und kommunale Kräfte zum zwei Kilometer entfernten Einsatzziel, einer Spielhalle in Marxloh. Das Gebäude wird von allen Seiten von massiven Polizeikräften umstellt. In der Spielhalle treffen die Polizisten mehrere junge Männer an, die an Spielautomaten und an einem Tisch spielen. Ihre Personalien werden aufgenommen. „Ich weiß nicht, was das soll. Wir haben nichts gemacht“, sagt einer von ihnen.

Die Polizei sucht den Besitzer der Einrichtung. Dabei soll es sich nach Informationen unserer Redaktion um einen 23-jährigen Mann handeln, der sogenannter Prospect bei der Rockergruppierung Hells Angels sein soll, das heißt Anwärter auf eine Mitgliedschaft. „Er soll den Laden über einen Strohmann betreiben und dort unter anderem manipulierte Geldautomaten betreiben“, heißt es aus Ermittlerkreisen. Die Polizei findet ihn am Samstagabend aber nicht vor. „Wir haben ihn aber zufällig bei einer Fahrzeugkontrolle am Nachmittag anhalten und kontrollieren können. Wir haben ihn dann aber weiterfahren lassen. Er sollte denken, dass wir gegen ihn nichts vorliegen haben“, heißt es aus den Ermittlerkreisen.

Die Polizei beschlagnahmt in der Spielhalle mehrere Geldspielautomaten. Draußen auf der Straße verfolgen rund 200 junge Männer den Polizeieinsatz, die sich binnen weniger Minuten versammelt haben. Es bleibt aber bei der Drohkulisse.

Velbert, 21.29 Uhr - Vor einer Spielhalle und Shisha-Bar steht ein großes Polizeiaufgebot. Doch der Laden ist zu. „Noch vor wenigen Minuten waren hier mehrere Leute. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass die Polizei im Anmarsch ist“, sagt ein beteiligter Polizist. Dennoch wird die Polizei fündig. Zwei manipulierte Geldspielautomaten werden aus dem Gebäude geholt. „Mit nur einem solchen Gerät verdient man 10.000 Euro schwarz im Monat. Und die Kriminellen haben jeweils Hunderte solcher Geräte. Das sage ich, um einmal die Dimension aufzuzeigen, weil die Beschlagnahmung von Geldspielautomaten oft belächelt wird“, erklärt ein beteiligter Finanzermittler.