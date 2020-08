Fehlendes Vertrauen : Münsters Polizeipräsident muss gehen

Münster Der Polizeipräsident von Münster, Rainer Furth, ist von seinen Aufgaben entbunden worden. NRW-Innenminister Reul habe kein Vertrauen mehr in seine Arbeit, sagte ein Sprecher.

Nach nur einem halben Jahr im Amt ist Münsters Polizeipräsident Rainer Furth von seinen Aufgaben entbunden worden. Das Landeskabinett habe entschieden, ihn mit sofortiger Wirkung in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. „Der Minister hat nicht mehr das für diese besonders verantwortungsvolle Funktion erforderliche Vertrauen in die Amtsführung des Polizeipräsidenten“, sagte ein Sprecher von Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch zu der Entscheidung von Dienstag. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.