Prozess in Essen : Vater soll Säugling Feuchttücher in den Mund gestopft haben

Essen Ein 22-jähriger Mann aus Essen soll seinem drei Monate alten Baby Feuchttücher in den Mund gestopft haben, weil er Ruhe haben wollte. Zu Prozessbeginn schildert der Angeklagte eine andere Geschichte.

Am Essener Landgericht hat am Dienstag der Prozess um die Misshandlung eines drei Monate alten Säuglings begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-jährigen Angeklagten vor, seinem eigenen Sohn im Oktober 2019 vier Feuchttücher in den Mund gestopft zu haben, weil er seine Ruhe haben wollte. Die Mutter des Kindes soll die Tücher schon nach kurzer Zeit entdeckt und sofort entfernt haben. Dennoch habe Lebensgefahr bestanden, heißt es in der Anklageschrift. Das Kind hätte jederzeit ersticken können.