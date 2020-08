Rentner kracht mit Elektro-Rollstuhl in Bushäuschen

Wenden Ein Rentner ist in Wenden im Kreis Olpe verletzt worden. Er hatte versehentlich bei seinem Elektro-Rollstuhl Gas gegeben und war eine Böschung hinab in ein Bushäuschen gefahren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 82 Jahre alte Mann am Vortag an einem Supermarkt parken. „Beim Absteigen betätigte er versehentlich den Beschleunigungshebel des Elektromobils. Dadurch rollte dieses mit dem 82-Jährigen eine abgehende Böschung hinab.“