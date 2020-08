Top-Posten in NRW : Früherer Sonderermittler im Fall Lügde wird neuer LKA-Chef

Düsseldorf Laut Innenministerium hat das Landeskabinett die Neubesetzung des Top-Postens in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Landesregierung sei damit einem Vorschlag von Innenminister Herbert Reul gefolgt.

Laut Innenministerium hat das Landeskabinett die Neubesetzung des Top-Postens in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Landesregierung sei damit einem Vorschlag von Innenminister Herbert Reul (CDU) gefolgt. „Ingo Wünsch ist ein ausgezeichneter Kriminalist mit exzellenten Führungsqualitäten, der sich auf allen Behördenebenen des Landes bestens auskennt. Seine herausragenden Fähigkeiten analytisch und strukturell zu arbeiten, werden unser Landeskriminalamt weiter nach vorn bringen“, teilte Reul am Freitag mit.

Wünsch sagte am Freitag laut Mitteilung: „Das Landeskriminalamt steht für Kompetenz und Innovationskraft. Diese besonderen Stärken möchte ich weiterentwickeln. Das gilt in erster Linie für die strategischen Schwerpunkte der NRW-Polizei: Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs, der organisierten Kriminalität und der Clankriminalität, des Rechtsextremismus und des islamistischen Terrorismus sowie von Cybercrime in all ihren Facetten.“