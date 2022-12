Toter seit 2021 vermisst Nach Leichenfund in Mölln zwei Männer aus NRW in U-Haft

Mölln/Hamm · Auf einem Grundstück in Alt-Mölln in Schleswig-Holstein findet die Polizei eine in Textil-Bahnen gewickelte Leiche. Nun ergingen zwei Haftbefehle gegen zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen.

15.12.2022, 11:33 Uhr

Ermittler der Polizei arbeiten hinter einem Mehrfamilienhaus in einem Garten an einem Erdloch. Dort wurde eine vergrabene Leiche gefunden. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Wenige Tage nach dem Fund einer Leiche im schleswig-holsteinischen Mölln sind Haftbefehle gegen zwei Männer aus Nordrhein-Westfalen erlassen worden. Dem 20-Jährigen und dem 36-Jährigen aus Hamm wird vorgeworfen, im Mai 2021 einen 35 Jahre alten Familienangehörigen aus Ratzeburg getötet zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Lübeck mitteilten. Der Mann wurde seit Juni 2021 vermisst. Die Kriminalpolizei hatte am Montag auf einem Grundstück in Alt-Mölln im Kreis Herzogtum Lauenburg eine vergrabene, verklebte Rolle entdeckt - und darin eine eingewickelte Leiche. Es handele sich um „Textil-Bahnen“, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft berichtet. Zuvor hatten Leichenspürhunde angeschlagen. „Die Hinweise zu dem Leichenfundort wie auch zu zwei möglichen Tatverdächtigen erfolgten aus dem Kreis der Familie des Verstorbenen“, hieß es. Untersuchungen ergaben den Angaben zufolge, dass der Mann gewaltsam zu Tode kam. Bei den beide Festgenommenen handele es sich um den neuen Lebensgefährten der Ex-Frau des Toten sowie dessen früheren Schwager, teilten die Ermittler weiter mit. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

(kag/dpa)