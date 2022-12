Tatverdächtiger aus Moers Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehle gegen drei Jugendliche wegen versuchten Mordes

Die Polizei Gelsenkirchen hat nach einer Gewalttat in Buer am 5. Dezember drei jugendliche Tatverdächtige ermittelt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Essen hat Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ein 15 Jahre altes Mädchen und zwei Jungen (15 und 17 Jahre alt) erlassen. Die Gelsenkirchenerin und die beiden Jugendlichen aus Moers und Duisburg werden nach umfangreichen Ermittlungen beschuldigt, einen 61 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen aus Habgier und Heimtücke in einen Park gelockt und dort lebensgefährlich verletzt zu haben. Nur durch Zufall sei der Mann gefunden und von Rettungskräften versorgt worden, teilt die Polizei mit. Zudem hätten die drei Tatverdächtigen dem Opfer die Geldbörse geraubt, die später bei dem beschuldigten Mädchen gefunden worden sei. Weiterhin habe man ermitteln können, dass sich Täter und Opfer gekannt hätten und schon vor der Tat teilweise Kontakt zwischen ihnen bestanden habe. Der Mann liege, so die Polizei, schwer verletzt in einem Krankenhaus. Die drei Tatverdächtigen seien am vergangenen Freitag vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. Die Tat stehe nicht im Zusammenhang mit den derzeit laufenden Ermittlungen der Ermittlungskommission „König“, wo nach wie vor Jugendliche im Verdacht stehen, Gleichaltrige zu bedrohen und zu berauben, so die Polizei.