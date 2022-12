Brutaler Überfall in Gelsenkirchen 17-Jähriger aus Duisburg soll Mann fast totgeprügelt haben

Die drei Jugendlichen sollen den Mann am 5. Dezember in einen Park in Gelsenkirchen gelockt haben. Gegen 19 Uhr sollen sie ihn dann überfallen haben. Nach Angaben der Polizei schlugen und traten sie auf ihn ein. Dabei sollen sie auch eine Flasche benutzt haben. Das Trio sei so brutal vorgegangen, dass das Opfer lebensgefährlich verletzt wurde, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.