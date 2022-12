Gepäck-Chaos am Düsseldorfer Airport Wieso der Flughafen keine Koffer mehr packt

Aus der Politik kommt nun scharfe Kritik an dem Rückzug. „Die Gepäckabfertigung ist die ureigenste Aufgabe des Flughafens. Da darf sich der Flughafen nicht zurückziehen und den Bereich an unzählige Drittanbieter übertragen, nur um Kosten zu sparen“, sagte die Düsseldorfer SPD-Bundestagsabgeordnete Zanda Martens unserer Redaktion. So seien jetzt schon an der Abfertigung eines Fluges viele verschiede Firmen beteiligt. „Wohin das führt, haben wir im Sommer gesehen. Gerade nach dem ganzen Gepäck-Chaos darf sich der Flughafen nicht vollständig aus dem Bereich zurückziehen. Der Flughafen muss den Bereich wieder mehr in Eigenregie machen“, so Martens weiter.