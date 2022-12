Kripo durchsucht Wohnungen und Geschäftsräume in Nettetal Fünf Festnahmen wegen Verdachts auf Drogenhandel

Bei der Durchsuchung wurden erhebliche Bargeldbeträge und eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt. Außerdem trafen die Ermittler insgesamt fünf Personen an, die aufgrund ausländerrechtlicher Bestimmungen festgenommen wurden. Gegen einen 27-Jährigen und einen 20-Jährigen lagen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Haftbefehle für eine Abschiebung vor. Bezüglich der anderen Männer (20, 22 und 32 Jahre alt), bestehe der Verdacht, dass sie sich illegal in Deutschland aufhalten. Das Ausländeramt übernehme die weitere Bearbeitung.