Weihnachtsamnestie NRW lässt 291 Häftlinge vor den Feiertagen vorzeitig frei

Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Justizministerien der Länder kamen in Nordrhein-Westfalen 291 Häftlinge im Rahmen der sogenannten Weihnachtsamnestie frei. Insgesamt wurden dieses Jahr in Deutschland mindestens 1056 Häftlinge vorzeitig freigelassen. Das bedeutet einen deutlichen Anstieg gegenüber 2021, als die Bundesländer nur etwas mehr als 800 Straftäter vorzeitig nach Hause ließen. Als einziges Bundesland beteiligt sich Bayern, wie in den Vorjahren, nicht an der Maßnahme.