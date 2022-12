23-Jährige gewinnt in Tokio Neue „Miss International“ kommt aus NRW

Bei dem Wettbewerb ging sie für Deutschland an den Start. In der Tokyo Dome City Hall musste sie gegen 66 andere Kandidatinnen antreten, ehe sie den begehrten Titel mit nach Hause nehmen durfte. Auf Instagram teilte sie anschließend auf Englisch mit ihren über 28.000 Followern die Freude über den Sieg. Sie glaube nicht, dass es Worte dafür gebe, die beschreiben können, wie sie sich gerade fühle. Sie sei aber dankbar für alle, die sie unterstützt und an sie geglaubt haben. „Sie haben etwas in mir gesehen, was ich nicht erkannt habe, als ich jünger war“, so Selberg.