Minus zehn Grad in NRW: Es wird noch frostiger - und das womöglich wochenlang

Minus zehn Grad in NRW

Offenbach/Düsseldorf Schon jetzt beschweren sich viele über frostige Temperaturen, doch es wird noch deutlich kälter. Eine mehrwöchige Kältewelle könnte bevor stehen, kommende Woche sollen die Werte in NRW laut Wetterdienst sogar auf minus zehn Grad sinken.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet von Mitte kommender Woche an mit einer Kältewelle, die bis zu vier Wochen dauern könnte. „Ich habe es selten erlebt, dass alle Rechenmodelle so eindeutig auf eine gleiche Entwicklung hinweisen“, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich am Freitag.