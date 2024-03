Pisten in gutem Zustand Kälte und Sonne sorgen für gute Ski-Bedingungen in Winterberg

Fünf Lifte laufen im Skilift-Karussell Winterberg, wie eine Sprecherin der Wintersport-Arena sagte. Skifahrer und Snowboarder könnten daher das vorhergesagt klare, sonnige Wetter für einen der letzten Winterausflüge nutzen. Einige Lifte sollen demnach voraussichtlich bis Ostern in Betrieb bleiben. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes steigen die Temperaturen in Winterberg am Samstag auf 6 und am Sonntag auf 9 Grad.