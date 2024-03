Deutscher Wetterdienst Frühlingshafter Start ins Wochenende erwartet

Mit frühlingshaftem Wetter startet Deutschland in das Wochenende. „Hoch „Jasper“ mit Schwerpunkt über Skandinavien führt aus Osten trockene Festlandsluft heran und sorgt damit für sonniges und trockenes Wetter in Deutschland“, beschrieb Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach die Wetterlage am Freitag. „Auch das Wochenende startet frühlingshaft.“