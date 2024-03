Nato-Übung „Nordic Response“ Boris Pistorius – in Schnee und Kälte in Norwegen gegen den Feind

Die Mittenwalder Gebirgsjäger finden in Norwegen, was ihnen Zuhause wegen des Klimawandels zunehmend weggeschmolzen ist: Schnee. Major Andreas Egger, Kompaniechef, erzählt, seine Leute müssten mittlerweile auf die Gletscher ausweichen, um auf rund 3000 Metern Höhe in Deutschland und Österreich, Gebirgsjäger-Realität im Schnee zu erleben. Die Aufgabe der insgesamt rund 1200 deutschen Soldaten, davon 700 Gebirgsjäger, bei „Nordic Response“, beschreibt Brigadegeneral Michael Bender mit einer Frage: „Wie gehen wir mit dem Winter um?“ Übernachten im Mannschafts-Zelt, auch in einem Ein-Mann-Biwak, Essensrationen aus der Tüte, keine Dusche, nur feuchte Tücher. Aber bitte, der Feind in Rot wie Russland, in der Übung dargestellt von den Italienern, soll ja von besetztem Gebiet zurückgedrängt werden in seine eigenen Landesgrenzen. Der Minister hat sich den Tarnfleck-Anorak übergezogen. Pistorius beschreibt den Schulterschluss unter Alliierten, auch für den schlechtesten Fall. „Wir beschaffen gemeinsam, wir üben gemeinsam, um notfalls auch gemeinsam kämpfen zu können.“ Es seien gerade „sehr ernste Zeiten“, sagt Gastgeber Gram noch. Das Signal soll in Russland ankommen, dass die Unterstützung für die Ukraine weitergehe. Auch bei Schnee und Kälte.