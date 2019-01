Wassersport-Messe in Düsseldorf: Auf der Boot 2019 liegen Luxus-Yachten nicht im Wasser - aber im Trend

Düsseldorf Luxus-Yachten, Segeljollen und ein Boot, das einem Porsche nachempfunden ist: Auf der Messe Boot in Düsseldorf gibt es viel zu sehen. Und auszuprobieren – zum Beispiel beim Surfen, Paddeln oder bei einem virtuellen Tauchgang.

Stil Form folgt Funktion: Das gehört in der Branche Kennern zufolge der Vergangenheit an. Immer mehr kommt es auch auf den Stil an – sowohl bei der Innenausstattung als auch beim Design der Boote. Schnittig und edel soll es sein. Beides erfüllt der Hermes Speedster der griechischen Werft Seven Seas – hellblau-glänzend lackiert und mit cremefarbenen Sitzen soll das Boot an den Porsche 356 aus den 50er Jahren erinnern.„Der Speedster ist gleichzeitig attraktiv und effizient“, sagt Werftberater Dieter Wauer, der seit 20 Jahren regelmäßig zur Boot kommt: „Es ist weltweit einmalig, ein solches Angebot im Trockenen und in Ruhe anschauen zu können.“