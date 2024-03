Die Wetteraussichten Sonntag meist heiter in NRW mit bis zu 17 Grad

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen dürfen sich auch am Sonntag auf frühlingshafte Bedingungen freuen. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es zumeist heiter bei Temperaturen von bis zu 17 Grad. Im Südwesten des Landes soll es wolkig sein, in der Eifel kann es zum Abend etwas Regen geben.