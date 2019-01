Internet und Telefon betroffen: Unitymedia-Störung sorgt in vielen NRW-Städten für Probleme

Düsseldorf Am Freitagabend und Samstagmorgen hat es bei Unitymedia-Kunden in Nordrhein-Westfalen Störungen von Internet und Telefon gegeben. Viele Menschen beklagten bei Twitter Probleme.

Am Freitagabend und Samstagmorgen haben viele Menschen in NRW Probleme mit ihrem Internetanbieter Unitymedia gemeldet. Auf der Internetseite „allestörungen.de“ gingen vor allem am Freitagabend gegen 22 Uhr und am Samstagmorgen zwischen 9 und 10 Uhr zahlreiche Meldungen ein.