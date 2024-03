Aussichten für NRW Wechselhaftes Wetter mit frühlingshaften Temperaturen

Ein bisschen von allem hat das Wetter für die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Samstag und Sonntag zu bieten. Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es wechselhaft mit Sonne, Wolken und auch Regen. Im Verlauf des Samstags sollten die Temperaturen auf frühlingshafte 15 Grad steigen. In der Nacht zu Sonntag kann es dann gebietsweise zu schauerartigem Regen kommen, ansonsten bleibe es der Vorhersage zufolge niederschlagsfrei. In Höhenlagen muss mit stürmischen Böen gerechnet werden, in einigen Gebieten könne sich zum Sonntagmorgen Nebel bilden.