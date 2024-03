Wetteraussichten So schön soll das Wochenende werden

Die Temperaturen erreichen laut DWD zwischen neun und 13 Grad am Freitag und bis zu 15 Grad am Samstag. Am Sonntag wird das Wetter voraussichtlich wechselnd bis stark bewölkt, so der DWD. Im Laufe des Tages könne es etwas regnen. Die Temperaturen steigen demnach voraussichtlich auf zehn bis 13 Grad.