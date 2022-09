„Arbeitgeber nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen“ : Zweite Metall-Tarifrunde in NRW nach 34 Minuten beendet

Zweite Metall-Tarifrunde in NRW nach 34 Minuten beendet

Neuss Die zweite Verhandlung in der Tarifrunde für die rund Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in NRW ist nach Angaben der Gewerkschaft nach nur 34 Minuten wieder beendet worden. Es sei kein Angebot vorlegt worden, hieß es.

Die zweite Verhandlung in der Tarifrunde für die rund 700.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben der Gewerkschaft nach nur 34 Minuten wieder beendet worden. Verhandlungsführer Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall NRW, erklärte am Freitag, ohne Angebot der Arbeitgeber mache es keinen Sinn zu verhandeln. „Die Arbeitgeber sind nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen.“