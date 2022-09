Inflation springt auf 10,1 Prozent : NRW-Firmen erwägen Inflationsausgleich für Beschäftigte

Eine Supermarktkasse. (Archiv, Symbol) Foto: dpa/Tom Weller

Düsseldorf Die Preise steigen so stark an wie seit den 1950er Jahren nicht. Kraftstoffe und Gas ziehen besonders an. Derweil erwägen immer mehr Unternehmen im Land, an die Beschäftigten eine Inflationsprämie zu zahlen.