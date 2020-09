Mordkommission ermittelt in Hilchenbach : Jugendlicher soll 21-Jährigen niedergestochen haben

Mordkommission ermittelt in Hilchenbach

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilchenbach Ein feuchtfröhlicher Abend endet blutig: In einem Wald im siegerländischen Hilchenbach ist an einem alten Erzbergwerk ein 21-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Er habe am späten Samstagabend mit mehreren Leuten dort gefeiert, als es unter Alkoholeinfluss zum Streit mit zwei 17-Jährigen gekommen sei, berichteten die Ermittler am Sonntag in Siegen. Den Erkenntnissen zufolge habe einer der Jugendlichen zugestochen.