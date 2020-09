Überfall in Dortmund : 16-Jähriger von Gruppe Jugendlicher mit Messer verletzt

Überfall in Dortmund

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Dortmund Ein 16 Jahre alter Junge ist am Samstagabend in Dortmund von einer größeren Gruppe Jugentlicher überfallen worden. Drei Tatverdächtige im Alter von 14, 15 und 16 Jahren wurden von der Polizei festgenommen.

Eine zwölfköpfige Gruppe Jugendlicher soll in Dortmund einen 16-Jährigen überfallen und mit einem Messer verletzt haben. Drei Tatverdächtige konnten festgenommen werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 16-Jährige war am Samstagabend zu Fuß unterwegs, als ihn rund zwölf junge Menschen ansprachen und zu Boden schlugen. Dabei soll ihn einer der Beteiligten mit einem Messer an der Schulter geschnitten haben. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Nach einer Fahndung nahm die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 14, 15 und 16 Jahren fest. Der genaue Tathergang muss laut Polizei noch ermittelt werden.