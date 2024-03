Mordkommission ermittelt 39-Jähriger in Essen nach Messerstichen schwer verletzt

Am Samstagabend (16. März 2024) ist im Essener Stadtteil Katernberg ein 39-jähriger Mann am Rücken mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter festnehmen. Unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen hat die Polizei am Sonntag (17. März) eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts eingerichtet. Nach ersten Erkenntnissen kam es zuvor zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Familien.