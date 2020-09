Straßenblockade in Dortmund : Feiernde eines Hochzeitskorsos sollen auf Kreisverkehr getanzt haben

Straßenblockade in Dortmund

Dortmund Autofahrer eines Hochzeitskorsos sollen am Samstag in Dortmund erst einen Kreisverkehr blockiert und später fast einen Unfall verursacht haben.

Ein Hochzeitskorso hat Autofahrer in Dortmund massiv gestört. Mehrere Fahrzeuge hätten am Samstagnachmittag einen Kreisverkehr blockiert und laut gehupt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Insassen stiegen außerdem aus, spielten Musik ab und tanzten auf der Fahrbahn. Andere Verkehrsteilnehmer konnten nicht weiterfahren.