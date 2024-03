Mordkommission eingerichtet Unbekannter schießt auf offener Straße in Wickrath

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, ist auf das Auto eines 36-Jährigen geschossen worden, der zu dem Zeitpunkt in dem Fahrzeug saß. Nach der Aussage des Betroffenen haben sich zwei unbekannte Männer seinem Pkw von hinten genähert. Einer von ihnen soll dann zwei Schüsse auf die linke, hintere Fensterscheibe abgefeuert haben, während er am Steuer seines Autos saß.