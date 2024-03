Blaulicht in Düsseldorf Belohnung nach versuchtem Mord ausgelobt

Nachdem es in der Nacht zu Sonntag, 25. Februar, gegen 2.50 Uhr zu einem Messerangriff inklusive Raub auf zwei 17-jährige Mädchen an einem Feldweg in Erkrath an der Grenze zu Unterbach kam, ermittelt eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei weiter wegen versuchten Mordes und wendet sich jetzt erneut an die Öffentlichkeit. Die Ermittlungen sollen nun durch eine ausgelobte Belohnung unterstützt werden.