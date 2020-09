Blitzschnell die Waffe entrissen : Autoraub in Oelde scheitert an todesmutigem Verkäufer

Autoraub in Oelde scheitert an todesmutigem Verkäufer

Oelde Drei Männer wollten einem 28-Jährigen in Oelde bei der Probefahrt das Auto stehlen – mit vorgehaltener Waffe. Davon ließ sich der Verkäufer jedoch nicht beeindrucken. „Das hätte auch schiefgehen können“, sagt die Polizei.

Der Raub eines Autos ist im münsterländischen Oelde an einem todesmutigen Verkäufer gescheitert. Der 28-Jährige habe seinen Wagen in einem Kleinanzeigenportal angeboten und drei Unbekannte seien zur Probefahrt erschienen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Nach der Fahrt sei der Verkäufer mit einer Schusswaffe bedroht worden. Doch der 28-Jährige habe seinem Gegenüber blitzschnell die Pistole entrissen. Bei der Rangelei sei er leicht verletzt worden.