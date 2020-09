Verheerendes Unglück bei Paderborn : Identität der Unfallopfer auf der A44 geklärt

Lichtenau Nach dem verheerenden Unfall mit vier Toten und zwei Schwerverletzten bei Paderborn hat die Polizei die Identität der Opfer klären können. Unter den Toten sind drei Frauen.

Bei allen Opfern des schweren Unfalls mit vier Toten und zwei Schwerverletzten auf der Autobahn 44 bei Paderborn handelt es sich um rumänische Staatsbürger. Unter ihnen seien drei Frauen, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag in Bielefeld auf Anfrage. Die aufwendige Identifizierung der Opfer sei inzwischen abgeschlossen.

Am Freitag war ein 33-jähriger Lastwagenfahrer aus ungeklärter Ursache nahezu ungebremst auf einen Kleinbus an einem Stauende aufgefahren und hatte diesen mit großer Wucht unter einen weiteren Lastwagen geschoben. In dem Bus starben drei Frauen im Alter von 27 bis 48 Jahren sowie ein 27-jähriger Mann. Einziger Überlebender in dem Bus war ein 40-Jähriger.