Unglück auf Baustelle in Marl

Marl Aus noch ungeklärter Ursache ist auf einer Baustelle in Marl eine Mauer eingestürzt. Unter den herabfallenden Steinen ist ein Mann begraben worden.

Ein Bauarbeiter ist in Marl von einer einstürzenden Mauer begraben und schwer verletzt worden. Der 27-Jährige wurde am Samstag von Einsatzkräften der Feuerwehr von den Steinen befreit, wie ein Sprecher der Polizei Recklinghausen am Sonntagmorgen sagte.