Waldstück in Hilchenbach : 21-Jähriger wird von Jugendlichen mit Messer lebensgefährlich verletzt

Waldstück in Hilchenbach

Hilchenbach Bei einem Streit in einem Waldstück in Hilchenbach hat ein 17-Jähriger ein Messer gezogen und seinen Kontrahenten damit angegriffen.

Ein 21 Jahre alter Mann ist bei einem Streit in Hilchenbach lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er in einem Waldstück mit zwei 17-jährigen Jugendlichen aneinandergeraten. Einer der beiden zog ein Messer und griff damit den 21-Jährigen an. Der Verletzte wurde im Krankenhaus versorgt und ist inzwischen außer Lebensgefahr.