Bremse und Gas verwechselt : Auto kracht in Heiligenhaus in Hauswand – einsturzgefährdet

Auto kracht in Heiligenhaus in Hauswand – einsturzgefährdet

Heiligenhaus Eine 75-Jährige verwechselte Gas und Bremse. Sie krachte in ein Haus, das nun einsturzgefährdet ist. Über acht Stunden war die Feuerwehr im Einsatz.

Weil sie beim Ausparken Gas- und Bremspedal verwechselte, hat eine 75-Jährige in Nordrhein-Westfalen mit ihrem Auto ein Loch in eine Hauswand gerammt. Das daraufhin einsturzgefährdete Gebäude musste von der Feuerwehr abgestützt werden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei dem Unfall am Montag in Heiligenhaus war die Frau unverletzt geblieben. Nach eigenen Angaben hatte sie beim Ausparken ihres Autos die Pedale verwechselt und war mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren und seitlich gegen die Hauswand geprallt.