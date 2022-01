Zum Impfen über die Grenze : Wie sich Deutsche in den Niederlanden „boostern“ lassen können

Deutsche können sich ohne Termin in den Niederlanden „boostern“ lassen. Foto: dpa/Peter Dejong

Düsseldorf Niederländer kommen zur Auffrischung der Coronaschutz-Impfung nach NRW. Doch geht das auch andersherum? Welche Voraussetzungen Deutsche erfüllen müssen, um im Nachbarland geimpft werden zu können.

Von Christian Schwerdtfeger

Düsseldorf Für Deutsche ist es einfacher, sich in den Niederlanden „boostern“ zu lassen als für Niederländer in Deutschland. „Deutsche Staatsangehörige können sich bei uns an terminfreien Standorten ,boostern‘ lassen. Die Verfügbarkeit und die Anzahl der terminfreien Impfstellen variiert je nach Region“, teilt das Generalkonsulat des Königreichs der Niederlande auf Anfrage mit.

Dagegen können sich Niederländer in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus abholen. Laut Coronaverordnung haben sie einen Anspruch auf eine Impfung in Deutschland, wenn sie in Deutschland in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind, ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder hier arbeiten. Gerade in den vergangenen Wochen, insbesondere in den Ferien und der Weihnachtszeit, waren viele Niederländer zum „Boostern“ nach NRW gekommen, weil in ihrem Land nach Jahrgängen geboostert wurde; zum Teil wurden sie wieder nach Hause geschickt, weil sie die genannten Anforderungen nicht erfüllten.

Deutsche können in den Niederlanden aber auch einen Termin für die Impfung vereinbaren. Dafür brauchen sie allerdings eine niederländische Bürgerservicenummer (BSN). „Dies gilt zum Beispiel für Personen, die in den Niederlanden arbeiten, jedoch in Deutschland wohnen“, so das Generalkonsulat des Königreichs der Niederlande. Zudem können Deutsche, die länger als einen Monat in den Niederlanden bleiben, einen Termin über das nationale Callcenter der GGD vereinbaren (0800-7070, telefonisch erreichbar nur aus den Niederlanden).

Das Generalkonsulat des Königreichs weist darauf hin, dass es eventuell Hürden bei der Registrierung und der Impfbescheinigung geben könnte. „Wenn Personen auch ihre Erstimpfung in den Niederlanden erhalten haben, sind nämlich alle Impfbescheinigungen in der niederländischen Corona-Check-App zusammengefasst“, erklärt das Generalkonsulat. „Wenn Personen ihre Erstimpfung in Deutschland erhalten haben, aber in den Niederlanden eine Auffrischung bekommen, sollte es in der deutschen App möglich sein, diese Impfbescheinigung anzeigen zu lassen“, heißt es von Seiten der Niederländer. Auch in den Niederlanden werde derzeit an dieser Möglichkeit gearbeitet.

