Brandursache weiter unklar : Leiche aus brennender Wohnung in Alsdorf identifiziert

Leiche aus brennender Wohnung in Alsdorf identifiziert

Update Alsdorf Bei einem Brand in einer Wohnung in Alsdorf ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Obduktion ergab nun, dass es sich bei der Leiche um die 61 Jahre alte Bewohnerin handelt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden bei den Löscharbeiten am Sonntagmorgen den Leichnam in der Wohnung. Am Montag gab die Polizei bekannt, dass es sich um die 61 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung handelt.