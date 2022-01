Negative Folgen für die Schullaufbahn : Rund 900 Testverweigerer nach Ferien nicht im Präsenzunterricht

Düsseldorf Weil sie sich weigern, einen Corona-Test zu machen, blieben fast 900 Schüler dem Unterricht fern. Das Schulministerium betont, dass es zu negativen Folgen für die Schullaufbahn kommen kann. Sie haben kein Anrecht auf individuellen Distanzunterricht.

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien haben in Nordrhein-Westfalen nach Zahlen des Schulministeriums 865 Schülerinnen und Schüler die Teilnahme an Corona-Tests verweigert. Wer weder dabei mitmache noch über sonstige zulässige Verfahren ein negatives Testergebnis nachweisen könne, sei vom Schulbesuch ausgeschlossen, erklärte das Ministerium am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. In der Woche vor den Weihnachtsferien habe die Zahl derer, die die regelmäßigen Lolli- oder Antigen-Selbsttests in der Schule verweigert hätten, bei 835 gelegen. Zuerst hatte die „Neue Westfälische“ über die Testverweigerer berichtet.