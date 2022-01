Vermisstenmeldung aus Lünen : Elfjährige wieder aufgetaucht

Update Lünen Aufatmen: Die Elfjährige, die als vermisst galt, ist wohlbehalten aufgefunden wurden.

Seit dem frühen Montagabend fehlte von einer Elfjährigen aus Lünen jede Spur. Wie die Polizei Dortmund mitteilt, besuchte das Mädchen zuletzt eine Freundin Bergkamen. Um 17.37 Uhr wollte sie an der Haltestelle "Kreuzstraße" in Lünen den Bus der Linie R11 nehmen. Am Preußenbahnhof in Lünen wollte sie anschließend in die Linie C4 umsteigen, um bis zur Haltestelle "Heinestraße" zu fahren.