Mehr Menschen machen Abitur : Integration in NRW macht Fortschritte

Integration in NRW macht Fortschritte

Düsseldorf Immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln machen Abitur. Die Integration in NRW macht gute Fortschritte. Die Ergebnisse hat die Landesregierung in einer Studie veröffentlicht.

Die Bemühungen um die Integrationen von Menschen aus Einwanderungsfamilien hat nach Ansicht des Landes NRW in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte verzeichnet. Das Düsseldorfer Integrationsministerium verweist in seinem Integrations- und Teilhabebericht 2021, der am Mittwoch im Integrationsausschuss des Landtags vorgestellt werden soll, unter anderem auf den Indikator Bildung. Demnach ist der Anteil der Menschen mit ausländischen Wurzeln, die eine Fachhochschulreife oder ein Abitur erlangt haben, zwischen 2009 und 2019 von 29,1 auf 38,4 Prozent gestiegen. Bei den Frauen lag der Zuwachs sogar noch höher: Er stieg von 30,3 auf 40,5 Prozent.