Hambacher Forst: Ekelhaftes Verhalten

Düsseldorf Im Hambacher Forst sind Polizisten mit Fäkalien beworfen worden. Das hat mit Protest gegen die Räumung und die geplante Rodung nichts mehr zu tun. Das ist ekelhaft. Ein Kommentar.

Im Hambacher Forst kehrt keine Ruhe ein. Trotz des tragischen Unfalltods eines 27-jährigen Journalisten und des vorläufigen Räumungsstopps der Baumhäuser bleiben die Fronten verhärtet. Die dringende Bitte von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) an die Waldbesetzer, den Forst nach dem Todesfall aus Sicherheitsgründen nun endlich friedlich und freiwillig zu verlassen, blieb unerhört. Stattdessen werden Polizisten so massiv mit Fäkalien übergossen, dass eine aus zehn Beamten bestehende Gruppe so verschmutzt wird, dass sie für den Tag nicht mehr dienstfähig ist und nach Hause geschickt werden muss (die aktuellen Entwicklungen im Liveblog).