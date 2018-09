Wesel: Wolf hat sein Revier wohl in NRW

Kreis Wesel Mehrere Schafe wurden in Schermbeck im Kreis Wesel gerissen – offenbar von einer Wölfin, die sich im Gebiet niedergelassen hat. Erste Hinweise auf das Tier gab es schon im April.

Im niederrheinischen Schermbeck (Kreis Wesel) ist offenbar ein weiblicher Wolf sesshaft geworden. Mehrere Sichtungen des Tieres, Risse von Schafen und Losungen sowie genetische Nachweise legten nahe, dass das Tier in der Region heimisch geworden sei, teilte das NRW-Umweltministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Zuvor hatte auch der Naturschutzbund (Nabu) von Hinweisen berichtet, wonach sich erstmals ein Wolf in NRW dauerhaft niedergelassen habe. Bislang galt Nordrhein-Westfalen als sogenanntes Wolfserwartungsland - die in NRW ermittelten Tiere waren bislang alle auf der Wanderung.