Borkenkäferplage: Sommerhitze vernichtet mindestens eine Million Bäume in NRW

Düsseldorf Noch ist das ganze Ausmaß der Schäden nicht abzusehen – aber eine Million Bäume haben den Sommer in NRW nicht überstanden. Damit sich die anderen erholen, braucht es wochenlanges Schmuddelwetter.

In diesen Tagen verabschiedet sich der Sommer in NRW, doch für viele Bäume ist das viel zu spät. „Eine Million Bäume sind durch Hitze und den damit verbundenen Käferbefall in NRW gestorben“, sagt Michael Blaschke, Sprecher des „Landesbetriebs Wald und Holz Nordrhein-Westfalen“.

Zwar werden jedes Jahr sowieso eine begrenzte Zahl an Bäumen gefällt, unter anderem für die Holzindustrie, aber nun sind dies vor allem die abgestorbenen. „Statt gut geplant die Wälder zu durchforsten, diktiert zurzeit der Borkenkäfer, wo Motorsäge und Harvester zum Einsatz kommen. Sehr oft sind es Bäume und Waldbestände, die wir jetzt nicht ernten wollen.“ Orkan Friederike, die Trockenheit und die Borkenkäfer haben, sagt Blaschke, zusammen in diesem Jahr in NRW so viel so genanntes Schadholz produziert, wie sonst in einem durchschnittlichen Jahr an Nadelholz geerntet wird.