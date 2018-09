Interview zu „NRW80plus“: „Es ist eine Herkulesaufgabe, die Gesellschaft auf das Altern vorzubereiten“

Düsseldorf „NRW80plus“ heißt eine Studie, die in Düsseldorf vorgestellt wurde. Sie stellt die Frage: Wie ist die Lebensqualität älterer Menschen? Wir haben darüber mit Stefanie Krones, Leiterin der Abteilung Leben im Alter der Diakonie Düsseldorf, gesprochen.

Stefanie Krones Die Situation hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren deutlich verbessert. Inzwischen gibt es ein sehr großes Spektrum an Angeboten. Senioren können stationär betreut werden, aber auch Zuhause wohnen und ambulante Angebote in Anspruch nehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass pflegende Angehörige durch eine Tagespflege entlastet werden und es gibt Senioren-WGs, in denen ältere Menschen wohnen können, wenn sie noch keine stationäre Pflege brauchen, aber nicht alleine leben wollen. Die Stadt Düsseldorf hat außerdem viel investiert.