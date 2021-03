Braunkohle-Umsiedlungen werden 2026 überprüft : Hambacher Forst kann nach Leitentscheidung Staatswald werden

Düsseldorf Die Leitentscheidung gibt den fünf Garzweiler-Dörfern eine neue Chance. 2026 soll geprüft werden, ob man sie überhaupt wegbaggern muss. Trotzdem demonstriert Greenpeace. In Erkelenz fallen die Reaktionen gemischt aus.

Der Hambacher Forst war für Umweltaktivisten jahrelang das Symbol im Kampf gegen die Kohle. Nun bleibt er erhalten. Trotzdem zog Greenpeace am Dienstag vor die Staatskanzlei in Düsseldorf und entrollte auf dem Vordach ein Transparent: „Armin Laschet will Klima und Dörfer zerstören!“ Wenige Stunden später erklärte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), was alles in der Leitentscheidung zur Braunkohle steht – und ließ wenig von dem Vorwurf der Aktivisten übrig. Denn der Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2038 und die frühzeitige Schließung der Tagebaue Inden und Hambach hat weitreichende Folgen.