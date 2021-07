Hochwasser-Folgen : Erftstadt diskutiert die Lage an der Abbruchkante

Aufräumarbeiten: In Erftstadt-Blessem sind mehrere Häuser als Folge der Hochwasserkatastrophe in eine unterspülte und erodierte Kiesgrube abgerutscht. Foto: dpa/Jonas Güttler

Erftstadt Die Flutkatastrophe hat vor zwei Wochen in Erftstadt einen Erdrutsch verursacht, der einige Gebäude mitriss. Das Areal rund um die Abbruchkante im Stadtteil Blessem ist noch immer Sperrgebiet.

Die Stadt Erftstadt will am Donnerstagabend die vom Hochwasser betroffenen Bürgerinnen und Bürger über die Situation an der Abbruchkante im Ortsteil Blessem informieren. Es gebe viele Fragen und Sorgen, die die Stadt gerne mit den Menschen klären wolle, schrieb Bürgermeisterin Carolin Weitzel (CDU) in der Einladung. Auch Vertreter des Geoinformationsdienstes, der Feuerwehr und des Kreises sollen demnach an der Veranstaltung um 18 Uhr im Stadtteil Lechenich teilnehmen.